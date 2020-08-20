В Пскове сотрудники полиции начали проверять ношение масок в автобусах

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Пскове прошел рейд в автобусах по проверке соблюдения масочного режима. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

19 августа было проверено несколько автобусов. Пассажирам напомнили о надобности выполнять требования Роспотребнадзора и Указа Губернатора по коронавирусу. Проинформировали о необходимости соблюдать масочный режим.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Как показала проверка, большинство пассажиров находятся в автобусе в маске, либо имеют ее при себе и при напоминании сразу надевают. Граждане без масок покидают салон. Согласно изменениям в Указ Губернатора, сотрудники транспортного предприятия вправе не допустить в автобус человека без маски» - отметили в пресс-службе.

Рейды проводятся с целью профилактики и предупреждения распространения коронавирусной инфекции в общественном транспорте.