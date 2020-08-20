Тракториста судят за пьяную аварию и убийство в Великих Луках

Фото: ПАИ

Водителя трактора, который устроил смертельную аварию, арестовали. Об этом сообщило ПАИ со ссылкой на УМВД России по Псковской области.

19 августа в суде предстал тракторист, который в состоянии алкогольного опьянения протаранил вилами пассажирский автобус.

В автобусе находилось 19 человек, две женщины погибли на месте происшествия. Пять пассажиров получили травмы.

Суд приговорил заключить под стражу виновного. Сейчас он находится в Великолукском СИЗО-2. Проводится следствие. По факту ДТП возбудили уголовное дело.