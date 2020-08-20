Псковичка отдала 120 тысяч рублей за «снятие порчи»

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Псковичка отдала лжецелительнице 120 тысяч рублей за «снятие порчи», сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В 2018 году подруга 20-летней девушки заявила ей, что на неё кто-то наслал порчу. Целительница предложила знакомой помощь и пообещала, что ее платные услуги избавят девушку от всех негативных последствий чужого сглаза.

Девушка согласилась. В результате за два года «лечения» она отдала лжецелительнице 120 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что никаких результатов у «очищения» нет и и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.