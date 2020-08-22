В Псковской области нанесли большую часть дорожной разметки

Фото: администрация Псковской области

В Псковской области завершили первый этап нанесение дорожной разметки. Об этом «Космсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По контракту выполнили 80% работы на территории области.

«С момента начала работ было использовано более 162 тонн краски, свыше 100 тонн горячего пластика, почти 8 тонн холодного пластика и около 140 тонн стеклошариков» - отметили в пресс-службе.

Было задействовано около 40 человек. «8 автомобилей механического нанесения краски, 5 машин ручного нанесения краски, по одному автомобилю для механического нанесения горячего пластика и ручного нанесения холодного пластика» - добавили в комитете.

С 25 августа начнется второй этап нанесения дорожной разметки.