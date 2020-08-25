Корм для зоозащиты вместо цветов попросили псковские молодожены у гостей на свою свадьбу

Фото: зоозащитная организация «Лесопилка»

В Псковскую зоозащитную организацию «Лесопилка» приехали молодожены с гостинцами для зверей. Об этом сообщила зоозащита в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Анастасия Тарасова

«Это трогательно и замечательно! Мы благодарим ребят за такой подарок приюту!», - восторженно сказали зоозащитники и поздравили молодоженов с рождением новой, очень правильной и доброй семьи.

«Мы были очень рады порадовать четвероногих и хвостатых в честь нашего праздника! Спасибо вам за поздравления», - ответила хранительница нового очага Елена Осипова.

Фото: Анастасия Тарасова

Елена рассказала почему они с мужем решили помочь животным и выбрали именно «Лесопилку»:

«Несколько лет назад в приюте мы взяли котенка в деревню для мамы. При переезде наша Булочка испытала стресс, поэтому мы ещё долго были на связи с руководителем Лесопилки Верой. Булочка выросла, теперь она гроза всех мышей в деревне. А мы периодически, по возможности, приезжаем гулять с собачками».

Фото: Анастасия Тарасова

Большинству гостей на свадьбе не доставила дискомфорта просьба молодоженов. Многие согласились и принесли пищу для кошек и собак.

«Кто-то даже решил оформить декором пакеты с кормом. Получилось всего порядка 50 килограмм. Увидев количество еды для животных, мы были очень рады, что так много людей поддержали нашу идею», - призналась благотворительница и уточнила, что они не первые, кто таким образом поддержали приют.

Фото: Анастасия Тарасова

Псковичи также могут проявить инициативу и помочь спасти жизнь ребенка, подарив учителю один букет от класса на 1 сентября.