Топ-5 вакансий в Пскове с профессией-хобби

В Псковской области 25% респондентов довольны своей работой, так как любовь к профессии родилась из увлечений

По результатам опроса Службы исследований hh.ru, превратить хобби в профессию чаще всего удавалось 25% специалистов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru по Северо-Западу Ирина Жильникова.

Оказалось, что максимальное количество программистов и разработчиков в Псковской области довольны своей работой, так как любовь к профессии родилась из увлечений. И только после этого им удалось заработать на любимом хобби и перевести его в работу.

Чуть ниже в рейтинге расположились профессии дизайнеров, иллюстраторов и архитекторов (15%). Порядком меньше специалистов, у которых хобби стало профессией, были из творческих сфер журналистики. По 5% пришлось сразу на четыре сферы: строительство, гейминг, SMM и блогинг.

"Разумеется, процесс становления хобби в профессию нельзя назвать легким. Зачастую, соискателей останавливает отсутствие за плечами высшего образования или стажа работы, неизбежное “понижение” в должности или в зарплате, если говорить о смене профессии, а также трудозатратный процесс поиска работы. Подводных камней достаточно много, однако каждый второй специалист в итоге оказывается довольным, связав работу с личным увлечением или хобби" - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Ирина Жильникова.