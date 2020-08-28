Псковичам вновь предложили разгадать новую находку археологов

Фото: @arheologpskov

Во время археологических работ на Мстиславском раскопе 17 века, археологами была обнаружен новый предмет. Об этом рассказали на официальном Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фигурка потерпела изменения временем, но осталась яркой и сохранила явные черты мордочки неизвестного, а возможно, выдуманного животного.

Сами археологи предоставили псковичам в очередной раз подключиться к обсуждениям и выяснить, что же за диковинный предмет изготовили жители Псковщины в 17 веке:

"Кто на свете всех милее? Вот такой симпатичный привет из 17 века встретился нам на Мстиславском раскопе. Возможно - это фрагмент украшения керамического сосуда, часть ручки или крышки. Кто это, по вашему мнению?" - задали вопрос псковичам сотрудники Археологического центра Псковской области.

Псковичи активно поддержали идею и принялись идентифицировать находку:

"Напомнило Костромской промысел - петровскую игрушку" (@cheptsa)

"А я думала бегемот" (@elizaveta_sul)

"Дракон(змей) конечно же, классическая форма морды, например, кузнецы до сих пор делают такую же форму" (@ostrog77)

"Похож на Удава из мультика "38 попугаев" (@pietramgc)