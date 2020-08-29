Новый очаг коронавируса выявлен в стоматологической клинике Пскова

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В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. На этот раз распространителем стала стоматологическая клиника центре Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области в официальном Instagram-аккаунте.

Он сообщил, что за последние сутки в Псковской области было выявлено ещё 22 инфицированных человека. Восемь из них были выявлены в действующих очагах.

В Псково-Печерском монастыре два человека получили положительные тесты на коронавирус. В санатории "Гороховое озеро" - один. Больше всего пришлось на новый очаг - в стоматологическую клинику по адресу: Юбилейная, 95.

Всего в Псковской области с начала пандемии было выявлено 4 603 человека.