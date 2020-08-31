Пересильд сыграет главную роль в фильме псковского кинорежиссёра

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Известная актриса, уроженка Пскова Юлия Пересильд сыграет главную роль в фильме художественного руководителя Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрия Месхиева «Хорошие девочки попадают в рай», сообщает Псковское агентство информации.

В своём Instagram Дмитрий Месхиев написал: «Начали снимать. Интересно, что получится из этой безумной затеи».

Фото: @d_meskhiev

В комментариях к фотографии Дмитрия Месихева с анонса съемок Юлия попросила оставить ей «кусочек тарелки». По традиции, необходимо разбить тарелку о штатив перед съемкой первого кадра. На тарелке указаны имена тех, кто принимает участие в создании картины.