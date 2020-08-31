Стала известна причина закрытия Псково-Печерского монастыря

Фото: Александр Мелинг

После праздника Успения Псково-Печерский монастырь закрылся на санитарные мероприятия. В пресс-службе обители рассказали "Комсомольской правде в Пскове" причину закрытия.

После неожиданно-массового богослужения на празднике Успения Пресвятой Богородицы, в социальных сетях прихожане и жители города написали большое количество возмущений. Люди остались недовольны организацией праздника, так как в Печоры на службу приехало большое количество прихожан.

Гостей в храме было, действительно, большое количество, но за ворота обители они пройти не смогли, как и было сказано ранее. (Псково-Печерский монастырь объявлял о временном закрытии храма для гостей, в связи с этим и крестный ход должен был проходить без них).

Несмотря на то, что многие не увидели объявления и пришли, но простояли под дверьми, после Успения храм все-равно закрылся для проведения санитарной обработки. В пресс-службе нам рассказали, для чего проводится это мероприятие:

"Сейчас в монастыре уже идет санитарная обработка и, в принципе, проветривание. Мероприятия проводятся для того, чтобы избежать негативных последствий для братии, которые находятся в зоне риска".

Сейчас монастырь полностью закрыт для посетителей. Ни экскурсии, ни службы не будут проводиться с прихожанами до 6 сентября.