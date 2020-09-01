Ведущие ученые проведут первые лекции для псковских первокурсников

Фото: Анастасия Тарасова

ПсковГУ встретил первокурсников всех профилей подготовки. С приветственным словом выступила ректор университета Наталья Ильина.

"Доброе утро, дорогие первокурсники и их родители. Для нас 1 сентября - это праздник. Мы с марта не видели студентов. Общались с ними только дистанционно и очень соскучились. Желаем вам новых знаний, обрести друзей и стать взрослее!"

После праздничного мероприятия студенты отправятся на первую студенческую лекцию. Их проведут ведущие ученые России и зарубежья. Новоиспечённых студентов ждут лекции о цифровой экономике России, инженерном образовании, исследованиях арктических экосистем, игропрактике и другое.

Как прошли праздничные линейки в школах города, можно посмотреть в нашем фоторепортаже.