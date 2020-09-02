Александр Нестерук: В Пскове ожидается резкий скачок заболеваемости

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В Псковской области после 1 сентября прогнозируется значительный рост заболеваний. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук сообщил "Комсомольской правде в Пскове".

"Мы далеки как никогда. Хоть и есть тенденции к снижению, но прошло 1 сентября. А это значит, что мы ожидаем достаточно значительного роста заболеваний. У нас традиционно после 1 сентября растет респираторная инфекция. Это связано с формированием детских коллективов, студенты стали общаться чаще, они обмениваются распираторными агентами. Это самый неблагополучный период относительно заболеваний" - заявил главврач Александр Нестерук.

За сутки зафиксировано +23 новых случая заболеваний коронавирусом. Всего с начала пандемии 83 442.