Школу Пскова обязали решить проблему утренних очередей к понедельнику

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Сегодня, 4 сентября, в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, псковичка сообщила о проблеме с утренними очередями в одной из школ города.

"Как так получается? Чтобы попасть в школу, надо очередь выстоять. Дети идут за 30 минут до начала уроков и все-равно не все успевают переодеться", - сообщили обеспокоенная родительница.

В личной беседе с девушкой, Комсомольская правда выяснила, что очередь на термометрию стоит на улице со всех входов в школу. На вопрос, почему нарушена маршрутизация детей, председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов сообщил: "Сегодня представители комитета по образованию были направлены в школу для проверки соблюдения санитарных требований".

С понедельника в работу школы будут внесены необходимые коррективы. Будет изменен порядок входа. "Ажиотажа не будет, школа будут работать в обычном режиме", - заключил Седунов.