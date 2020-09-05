Четыре человека погибли из-за лося в ДТП в Псковской области

Фото: ПАИ

В Островском районе в результате столкновения легкового автомобиля с лосем погибли четыре человека, один ранен, сообщает Псковское агентство информации.

ДТП произошло около часа ночи на трассе Е95 в Островском районе Псковской области.

Автомобиль Lifan X60 столкнулся с лосем. В результате машина опрокинулась и вылетела в кювет. Четыре человека погибли на месте, пятый госпитализирован.

Фото: ПАИ

В пресс-службе УМВД России по Псковской области сообщили, что погиб 69-летний и 56-летний мужчина. Остальные данные уточняются.

На месте дорожной аварии работают пожарная охрана, сотрудники ДПС, эксперты-криминалисты, следователь по расследованию ДТП, судебно-медицинский эксперт.

Всего за минувшие сутки в Псковской области в результате аварий погибли 6 человек.