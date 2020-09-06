Свыше миллиарда рублей получила Псковская таможня в августе 2020

Фото: Архив КП

За август этого года Северо-Западное таможенное управление направило в федеральный бюджет порядка 60 миллиардов рублей, об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

По сравнению с прошлым годом, выплаты таможенному управлению уменьшились больше чем на три миллиарда рублей.

Платежи за импорт составили 58,03 млрд рублей, за экспорт только 0,20 млрд рублей. Псковская область отправляет в федеральный бюджет в среднем 2,37% платежей, опережая Выборг.

Основной объем приходит от Балтийской и Санкт-Петербургской таможен — 68,78 и 24,99 процента соответственно.