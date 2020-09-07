Главврач детской поликлиники объяснила внезапные массовые очереди

Фото: читатели КП

Сегодня, 7 сентября, в редакцию "Комсомольской правды в Пскове" поступили сообщения от взволнованных псковичей, которые стали свидетелями больших очередей в детской городской поликлинике на Завеличье.

"В один кабинет уже больше 20 человек стоит, все в недоумении... Кто пришел по номеркам - не понимает, для чего велась запись. Ведь в регистратуре всех приходящих посылают заходить в кабинет через одного... Жуткий бардак. Люди взывают к регистратуре, но те только руками разводят..." - написала псковичка.

Фото: читатели КП

По фотографиям видно, что псковичи заняли все скамейки в поликлинике. Как сообщила мама двух детей, которые пришли на массаж, люди начали толпиться еще за час до начала приема:

"В один кабинет сидели и люди за справкой, и больные дети, и здоровые малыши, пришедшие на выписку и на профилактические процедуры. Мы здоровы, но с такой маршрутизацией в поликлинике даже маски не спасут" - сказала псковичка.

Фото: читатели КП

По словам медперсонала, замеряющего температуру входящих: "Такое постоянно. Врачей не хватает. Педиатр принимает несколько участков в одном кабинете".

Нехватку врачей подтверждают и объявления на входе. Кроме того, в больнице существует и отдельный вход для больных, но на практике он не решает проблему очередей и социальной дистанции, ведь все в итоге встречаются в одной очереди:

"Регистратура перенесена в угол, соседствующий с узким коридором, где толпа, сидящая к педиатру, сливается с очередью из регистратуры. На Шестака проблему очередей решают ожиданием на свежем воздухе, где можно соблюсти социальную дистанцию" - сообщили корреспонденту КП возмущенные родители.

Фото: читатели КП

Главный врач детской городской поликлиники Эльвира Мелех прокомментировала КП в Пскове проблему очередей:

"Понедельник. Все вдруг заболели. Мы принимаем порядка 60 вызовов на дом. Да, у нас есть предварительная запись, но большинство посетителей принимались в порядке живой очереди".

По словам Мелех, медицинский персонал в школах Пскова ответственно подошел к работе во время сложной эпидемиологической обстановки и при первых же симптомах ОРВИ школьников отправляли на осмотр к педиатру.