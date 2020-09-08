На этой неделе псковичам выплатят задержанные пособия на детей

Фото: Анастасия Тарасова

Пособия на детей от 3 до 7 лет поступят на счета псковичей уже на этой неделе. Такой ответ дал Комитет по социальной защите Псковской области в комментариях под записью в Instagram-аккаунте Михаила Ведерникова.

«Почему задерживают выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет? - обратилась псковичка к губернатору.

Подписчица также сообщила, что в прошлом месяце выплаты пришли 4 августа. Однако в этом - они задерживаются совсем не вовремя: "К школе еще много что не купили".

Комитет по социальной защите сообщил, что выплаты поступят на этой неделе. Кроме того, первый заместитель председателя комитета Татьяна Селиверстова прокомментировала вопрос псковички и сообщила, что "выплаты не задерживаются, на них не устанавливается срок. Как только приходит финансирование, мы его отправляем".