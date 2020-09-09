Ротенберга госпитализировали в больницу Великих Лук

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Порядка недели в больнице Псковской области находится екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг, работавший в Великолукском драматическом театре над спектаклем.

Об этой ситуации стало известно после тревожного сообщения драматурга Ярославы Пулинович в социальной сети Facebook. Она сообщила о том, что режиссеру стало плохо и его госпитализировали. Театральное сообщество объявило сбор средств для помощи режиссеру: деньги могут понадобиться на транспортировку и дорогостоящие лекарства, необходимые после выписки.

"Он в тяжелом состоянии сейчас в больнице в Великих Луках <…> Сейчас он в тяжелом состоянии, но врачи говорят, что он там должен будет пролежать две недели. И тогда можно будет уже в Екатеринбург отправить", - сообщает ТАСС со ссылкой на художественного руководителя театральной платформы "В Центре" Наталью Санникову.

Руководитель великолукского театра заверила, что Илья Ротенберг не остался без помощи коллег., сообщает ПАИ. «Мы справляемся, мы покупаем ему все, что нужно, мы общаемся и с ним, и с доктором, и с его мамой. Мы не оставляем его без внимания», - отметила Регина Максименкова.