Фото: "Кофе с Кикоиным"

Вчера в псковскую кофейню заглянула Людмила Нарусова, политическая деятель, большинству известная как мать Ксении Собчак.

Как выяснил корреспондент Псковского агентства информации, основной целью визита сестер являлось посещение родового дома в Плюсском районе.

Людмила Нарусова пришла в кафе в компании родной сестры и экскурсовода. Они заказали три капучино и десерты: два крем-чиза с манго и яблочный пирог.

Кроме того они попросили отнести капучино и овсяное печенье своему водителю.

«Мы к вам специально заехали по совету, знаете кого? Ковальчука Михаила Валентиновича! И после того, как мы покушаем - обязательно нужно сфотографироваться возле вывески и отправить Мише. Я обещала!» - рассказала Нарусова хозяйке кофейни.

Известный россии скии физик Михаил Ковальчук два года назад посетил кафе «Кофе с Кикоиным» и остался им очень доволен. Поэтому, когда он узнал, что Людмила едет в Псковскую область, он настоятельно порекомендовал ей заехать в это кафе.