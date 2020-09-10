В Великих Луках выявили новый очаг коронавируса

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Новый очаг коронавируса появился в Великих Луках, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Вспышка зарегистрирована на кабельном заводе «Магна» в Великих Луках. На данный момент там выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает Псковское агентство информации, на данный момент Роспотребнадзор занялся эпидемиологическим расследованием нового очага коронавируса.

«Сегодня будет осуществлен выезд наших сотрудников на предприятие», - рассказали в великолукском отделе Роспотребнадзора. Кроме того они отметили, что всех контактных возьмут на учет, они будут изолированы и пройдут двухнедельный карантин.

О заболевших стало известно после прохождения рабочими ежегодного медицинского осмотра.

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