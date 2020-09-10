Псковский музей-заповедник опубликовал афишу на 11 - 13 сентября

Фото: Псковский музей-заповедник
Псковский музей-заповедник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал афишу на 11 - 13 сентября.
11 - 13 сентября / Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2
Работа передвижной выставки современных художников «Живописная Россия»
Режим работы выставки: пн-вс с 11:00 до 18:00, вт – выходной.
Стоимость билетов: 100 - 200 рублей.
12, 13 сентября / 13.00 / Варлаамовская башня, ул. Леона Поземского, 46
Экскурсия по боевым ходам и башням комплекса «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.
Стоимость билетов: 150 - 250 рублей.
12 сентября / Двор Постникова, ул. Леона Поземского, 46
Интерактивная программа «Башня, стерегущая город».
Стоимость билетов для группы: 600 - 800 рублей.
12 сентября / Музейная акция «Культурная суббота»
Экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» (ул. Некрасова, 7)
Стоимость билетов от 100 рублей.
15.00 – экскурсия по трем экспозициям Фондохранилища (Комсомольский пер., 6):
«Золотая кладовая», «Знаки доблести и славы», «Хрупкая коллекция» (группа от 5 человек).
Стоимость билетов : 450 руб./чел.
13 сентября / Музейная акция «Выходные с музеем» / Двор Постникова, ул. Олега Кошевого, 2
Интерактивная программа «Именины хлеба». Занятие посвящено встрече осени, а также, обычаям и обрядам, связанными с уборкой урожая.
Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря
Вторник - воскресенье с 11.00 до 18.00 (касса до 17.30).
Выходной: понедельник и последний вторник месяца (санитарный день).
Собор открыт при отсутствии осадков.
Власьевская башня:
Среда - воскресенье: с 11:00 до 18:00
Выходной: понедельник, вторник.