Изборск вошел в ТОП самых красивых старинных городов России

Фото: Екатерина Кочкина

Старый Изборск попал в список самых красивых исторических городов России по версии экспертов Skyscanner.

В ТОП вошли:

Ивановская область - Плёс, Ленинградская область - Выборг, Владимирская область - Суздаль, Вологодская область - Тотьма, Тверская область - Калязин, Архангельская область - Вершинино, Владимирская область - Боголюбово Псковская область - Изборск Северная Осетия - Даргавс

О псковском Изборске упоминается во всех школьных учебниках России. В 862 году он впервые упоминается в «Повести временных лет» с приданием о трех варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора. Последний остался править в Изборске и после смерти был похоронен в Изборске.