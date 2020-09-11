249 автобусов поступят в Псковскую область до конца 2020 года

Фото: Анастасия Тарасова

249 автобусов появятся в Псковской области до конца 2020 года, стало известно после рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 10 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, автобусы поступят до конца 2020 года. Контракты на поставку 172 из них уже заключены.

«Псковпассажиравтотранс» ждет масштабная модернизация материально-технической базы. Кроме того собираются улучшить условия работы персонала.

Кроме того планируется обновить парк карет скорой медицинской помощи. При этом отмечается, что техника будет со сроком эксплуатации не более 3 лет.