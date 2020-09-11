Опубликована статистика изменения цен на продукты в Псковской области

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области опубликовал данные по динамике изменений потребительских цен на основные продукты питания.

Анализу подверглись цены на 39 основных продуктов питания.

Согласно проведенному анализу, за август 2020 года потребительские цены на товары и услуги по Псковской области выросли на 0,1%, за период с начала года – на 3,4%.

Продовольственные товары на потребительском рынке Псковской области за прошедший месяц подешевели на 0,2%. Непродовольственные подорожали на 0,4%, услуги – на 0,1%.

Больше всего снизились цена на плодоовощную продукцию:

картофель подешевел – на 19,5%,

помидоры – на 16,8%,

лук – на 14,0%,

виноград – на 12,5%,

капуста белокочанная – на 12,3%.

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели:

кальмары мороженые – на 3,5%,

рыба мороженая неразделанная – на 2,6%,

рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 2,3%,

кексы, рулеты – на 1,7%.

При этом на некоторые продовольственных товары цены выросли:

рыба живая и охлажденная – на 5,1%,

сыры плавленые – на 4,8%;

свинина (кроме бескостного мяса) – на 4,0%,

сахар-песок – на 3,8%,

сырки творожные, глазированные шоколадом – на 3,5%,

масло подсолнечное – на 3,4%,

перец черный (горошек) – на 2,9%,

творог жирный – на 2,8%.