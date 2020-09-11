Новый светофор в Пскове установили за свой счет

Фото: группа "Убитые дороги Пскова" ВКонтакте
В Пскове на улице Шоссейной установлен новый светофор, об этом сообщили в Псковском агентстве информации со ссылкой на Псковский хлебокомбинат.
Светофор Хлебокомбинат установил за счет собственных средств и в связи с небезопасностью нерегулируемого пешеходного перехода. Ранее перейти дорогу и выехать с парковки было довольно непросто.
В связи с этим, работники комбината обратились к начальству с просьбой решить проблему установкой светофора.
В городской комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели инициативу Хлебокомбината и светофор поставили. Объяснив это необходимостью для соблюдения безопасности работников предприятия.
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