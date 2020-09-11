Назван единый номер для записи на вакцинацию в Псковской области

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В Псковской области начался самый тяжелый период по заболеваниям ОРВИ и гриппу. В связи с этим, прошло селекторное совещание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, где принял участие и наш регион - сообщили в пресс-службе администрации.

Основная повестка дня - вопрос о готовности медицинских организаций к сезону массовой заболеваемости ОРВИ и гриппом в непростой эпидемической ситуации.

С конца сентября псковичей начали активно прививать. За первую неделю привито порядка 4,5 тысячи жителей региона.

Кроме того, для записи на вакцинацию можно обратиться на региональный портал медицинских услуг или сделать звонок по бесплатному номеру телефона — 8 (800) 100-66-03.