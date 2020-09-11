Прямое движение запустили по улице Поземского в Пскове

Фото: КП в Пскове

Псковичей предупреждают о новом изменении дорожного движения на улице Леона Поземского.

Теперь после съезда с Троицкого моста будет действовать прямое движение до улицы Набат. Ранее можно было проехать только в объезд по улице Труда.

"Асфальт пока нанесен не на всей улице Поземского, а только на участке будущего кольцевого движения в районе Сквера народовластия. При этом на уложенном асфальте уже нанесена разметка для безопасности движения" - сообщил корреспондент "Комсомольской правды в Пскове"

Сообщается, что асфальт на улице Поземского вдоль шпагатной фабрики уложен только на половине дороги в сторону Троицкого моста.

В настоящее время на участке дороги продолжаются ремонтные работы.