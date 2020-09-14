Роспотребнадзор: зафиксирован резкий скачок ОРВИ в Псковской области

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Статистика заболеваний ОРВИ на 14 сентября показала почти 100% прирост заболевших. Об этом "Комсомольской правде в Пскове сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Порядка 4 599 человек заболели ОРВИ в Псковской области за предыдущую неделю. Резкий скачок заболеваний, по словам главного санитарного врача, был ожидаем:

"Мы знали, что в сентябре будет резкий прирост заболевших. Это связано с тем, что формируются детские коллективы и заболевания быстрее передаются между детьми. Кроме того, понижается температура, но отопительный сезон еще не начался" - объяснил главврач.

В ходе проведенного "Комсомольской правдой в Пскове" опроса, выяснилось, что большинство псковичей к третьей неделе сентября начали замерзать в своих квартирах.