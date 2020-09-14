На 93,8% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

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За неделю в Псковской области заболеваемость ОРВИ выросла на 93,8 %. На данный момент в Псковской области болеет 4 599 человек. Об этом "Комсомольской правде в Пскове рассказал главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога по совокупному населению на 30%. По данным предоставленным Роспотребнадзором, на прошлой неделе с 31 августа по 6 сентября, в Псковской области было зарегистрировано 2 373 случая заболевания ОРВИ.

В прошлом году, с 9 по 15 сентября, в Псковской области ОРВИ болели 2 565 человек.