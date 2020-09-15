К концу недели в Пскове включат отопление

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«Поручил с сегодняшнего дня главам муниципалитетов готовить отопительные системы, чтобы к концу недели по возможности уже подавать тепло в дома», рассказал на своей странице в социальной сети Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что он принял во внимание обращения жителеи с просьбами о более раннем включении отопления.

В социальных учреждениях прежде всего начнут давать отопление школ и детских садов. Как отметил Михаил Ведерников, директора школ и детских садов смогут подать заявку на включение отопления, чтобы не дожидаться низких среднесуточных температур.

«В этом году, учитывая сезон распространения ОРВИ и риски заражения коронавирусом, необходимо сделать так, чтобы в домах было сухо и тепло» ,- рассказал губернатор о отметил, что он сделает все возможное, чтобы люди не простывали и не болели.

Некоторые псковичи выразили надежду на то, что отопление будут включать не только в областном центре, но и во всем регионе

«Вот было бы хорошо, чтобы так было не только во Пскове, но и по всей области», - пишут Псковичи. Губернатор отреагировал на просьбу незамедлительно и прокомментировал вопрос: «По всей области и будет».