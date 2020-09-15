Путин откроет медцентры в Пскове и Великих Луках

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Президент России Владимир Путин во вторник откроет два медицинских центра в Псковской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"В середине дня Владимир Путин посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены министерством обороны в Псковской области", - заявил Песков, говоря о рабочем графике президента во вторник.

С просьбой о новой больнице на совещании президента с медицинскими работниками к Путину обратилась Анастасия Повторейко, заведующая пульмонологическим отделением Псковской городской больницы.