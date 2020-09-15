Лапку аисту-инвалиду из Псковской области распечатают на 3D-принтере

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Просьба жителей Псковской области спасти аиста с травмированной лапой закончилась решением распечатать протез на 3D-принтере.

История началась совсем не со спасения. Доставить птицу к орнитологам в "Дом белого аиста", жителям деревни Подберезье Локнянского района оказалось непросто. Но слово довело неравнодушных псковичей до орнитолога, кандидата биологических наук, руководителя волонтерского центра помощи аистам «Дом белого аиста» Марине Сиденко.

«У него проблемы с лапой, её нет, и летать он не может. Жительница деревни попросила о помощи, - рассказала Марина Сиденко. - Я знаю, что это далеко от Пскова, у меня там нет волонтёров, послать туда за птицей некого, но вспомнила, что есть Полистовский заповедник, который может помочь с доставкой. Попросила Ирину Геннадьевну, жительницу деревни, поймать аиста. На следующий день она сообщила мне, что аист находится у них. Дальше его нужно было переправить к нам, в волонтёрский центр помощи аистам «Дом белого аиста».

Инспекторы Полистовского заповедника во время рейда забрали аиста и довезли до Бежаниц. К утру птица-путешественница со сломанной лапой отправилась с сотрудником заповедника в Опочку. Там аисту пришлось остаться на несколько дней, чтобы дождаться приезда сотрудников волонтерского центра.

Марина Сиденко, основатель «Дома белого аиста» забрала птицу на осмотр. Там было принято ответственное решение отправить его в Ростов-на-Дону, где специалисты имеют опыт работы с подобными случаями. Там ногу для птицы смогут восстановить на 3D-принтере.