Ведерников поблагодарил Путина за медцентры в Пскове

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, во время открытия псковского медицинского центра 15 сентября, поблагодарил президента Владимира Путина за поддержку и внимание к региону, сообщает ПАИ.

Губернатор назвал медицинские центры жизненно важными объектами, так как до этого инфекционное отделение , располагающееся в Псковкой городской больнице, ни разу не ремонтировалось.

На данный момент штат учреждения сформирован, свободных вакансий в нем нет. Главврач нового медцентра Анастасия Повторейко рассказала, что в медучреждение переехали работать медики из Санкт-Петербурга и Тверской области. Также специалисты центра прошли обучение в академии имени Киров

В заключение доклада Ведерниковобратился к президенту с просьбой поддержки строительства детского отделения инфекционной больницы.