В Псковской области начался отопительный сезон

Фото из архива КП

С 14 сентября в Псковской области начали отапливать медицинские учреждения, а 16 числа горячими стали батареи в школах, детсадах и соцучреждениях.

По словам главы администрации Пскова Александра Братчикова, с 17 сентября к отоплению начнут подключать и многоквартирные дома, оборудованные общими счетчиками и температурными датчиками.

Однако для домов, которые такими счетчиками не оборудованы, отопительный сезон начнется исходя из погодных условий.

Вице-губернатор Василий Осипов на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода попросил не делать различий между домами с приборами учета и без них, а запускать отопление сразу везде, особенно учитывая риски эпидемиологической ситуации.