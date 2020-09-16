Отменена осенняя сельхозярмарка в Псковском районе

Фото: Дарья Хваткова

Ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка в 2020 году не будет проводиться в Псковском районе. Об этом сообщила «Псковской правда» со ссылкой на районную администрацию.

Причиной всему сложная эпидемиологическая обстановка и ограничения на проведение массовых мероприятий.

Городская ярмарка тоже под вопросом. Сейчас проходят совещания о ее организации. Предварительная дата уже известна, но оглашать ее очень рано. До конца недели будут проведены совещания, в ходе которых станет известно окончательное решение.