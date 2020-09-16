3 октября для сельхозярмарки перекроют Октябрьскую площадь в Пскове

Фото из архивов КП

Каждый год на Октябрьском проспекте в центре Пскова проходит осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Но сложная эпидемиологическая ситуация в этом году поставила традицию под угрозу.

Несмотря на то, что районная ярмарка в этом году отменена, в Пскове Роспотребнадзор дал разрешение на проведение мероприятия. Оно пройдет 3 октября, сообщил «Псковской правде» руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Он отметил, что ярмарка пройдет в традиционном виде, за исключением концертных выступлений от городских коллективов. Движение на Октябрьской площади в этот день будет перекрыто.

"Приедут производители из районов области, пригласим гостей из других регионов. Думаю, что в общей сложности в ней будут участвовать 300-350 участников. Все необходимые меря будут соблюдены, - заключил Николай Романов.