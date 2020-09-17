Капитальный ремонт цепных мостов в Острове почти завершен

Фото: газета "Островские вести"

В Острове завершается ремонт цепных мостов, сообщают «Островские вести»..

На данный момент заасфальтированы подходы к северному мосту. На следующей неделе в город поступят ограждения для лестниц, облицованных гранитными плитами.Также в рамках реконструкции появятся решётки в галереях моста. Кроме того может появиться подсветка пилонов, пролётного строения и цепей.

Фото: газета "Островские вести"

Для открытия пешеходного движения по южному мосту всё практически готово. «Цепи сейчас натягивают, обрезают в один уровень. На следующей неделе должна прийти последняя партия чугунных ограждений – литьё на смотровые площадки», – сообщил Юрий Хлыстов.

На данный момент там ведутся работы над конусами, которые защитят колонны памятника от подмывания в половодье.

Фото: газета "Островские вести"

«Наша задача в ближайшее время нанести полимерное покрытие на пролётное строение южного моста, перевести людей с пешеходного мостика на этот мост и демонтировать всю нижнюю часть – временные опоры и сам деревянный мост. Демонтаж опор уже начат, под сооружением работают два экскаватора. До конца сентября постараемся завершить покраску сооружения. Частично проведём работы в галереях», – сообщил Юрий Хлыстов, ведущий реставрацию архитектурного сооружения.

Ранее сообщалось, что в Пскове планируют построить пешеходный мост.