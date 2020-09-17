Псковское учебное заведение закрыли на карантин из-за коронавируса

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У двух студентов и преподавателя Великолукской академии физкультуры обнаружили коронавирус, сообщает интернет-портал ВЛуки.ру.

«Нам объявили, что подтверждены случаи коронавируса у двух студентов и преподавателя. Вроде как на кафедре гимнастики. В связи с этим переводят на дистанционку на две недели», - говорится в сообщении.

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Студентов очной формы обучения Великолукской академии физкультуры и спорта с 18 сентября переводят на дистанционный формат обучения. Соответствующее объявления появилось на дверях учебного корпуса и в группе образовательного учреждения в социальной сети "ВКонтакте".