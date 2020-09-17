Привитые от гриппа в Псковской области смогут избежать микст-инфекцию

Фото из архива КП

В Псковской области за две недели вакцинации от гриппа привито порядка 43,3 тысяч человек. В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что вакцина поможет избежать серьезное заболевание:

- На фоне распространения COVID-19 прививочной кампании отводится особая роль в рамках сдерживания сезонной заболеваемости и недопущения появления микст-инфекции

Микст-инфекцией является болезнь, вызванная несколькими патогенными микроорганизмами. Сезон гриппа выпал в этом году на период распространения коронавируса, что может усложнить заболевание, если одно наложится на другое.