28 сентября в квартиры Пскова начнет поступать тепло

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28 сентября в многоквартирные дома Псковской области запустят подачу тепла, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Сообщается, что в случае резкого похолодания подача теплоносителя будет произведена раньше.

Представитель Псковских тепловых сетей 17 сентября на совещании с руководителями управляющих организаций сообщил, что на сегодняшний день готовность к отопительному сезону жилищного фонда Пскова составляет 95%.

Учреждения здравоохранения начали подключать с 14 сентября, уже подключено 9 объектов. С сегодняшнего дня начали подавать тепло в дошкольные учреждения. Остальные объекты социальной сферы можно подключить по заявкам руководителей.