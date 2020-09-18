Стало известно расписание работы фонтана в Дендропарке

Фото: @bkz_pskov

Недавно в Псковской области состоялось открытие нового фонтана в центре Пскова. О графике работы фонтана в форме лилии рассказали в Instagram-аккаунте БКЗ Филармонии.

Сообщается, что увидеть фонтан во всей красе можно будет не всю неделю, а только с четверга по воскресенье всего по три часа - с 19:00 до 22:00.

Кроме этого филармония открыла конкурс в Instagram на самое лучшее фото фонтана. Чтобы участвовать, нужно опубликовать фото на своей страничке и подписать его хештегом #лилияПсков