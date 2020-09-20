«Чуда не случилось»: на 47-м году жизни скончался Игорь Исаев

Фото со страницы поэта в социальной сети "ВКонтакте".

На 47-м году жизни скончался псковский поэт Игорь Исаев, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Татьяна Рыжова, поэт, член Союза писателей России.

«Только что получила сообщения от Андрея Бениаминова, что не стало Игоря Исаева. Пишу это, а мозг отказывается верить. Тяжело...», - написала Татьяна Рыжова о его смерти.

Поэтесса Вита Пшеничная написала: «В такие минуты меркнет все и кажется таким... не знаю, как объяснить. Чуда не случилось».

Ранее сообщалось, что поэт в понедельник, 14 сентября, был доставлен в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии. Последние дни жизни он находился в коме.

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