За полгода псковичи провели операций на 69,4 млрд рублей

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За первое полугодие 2020 года псковичи совершили операции с использованием банковской карты на общую сумму около 69,4 млрд рублей, сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Число операций по оплате товаров и услуг по картам в Псковской области выросло на 29,4%
Безналичные транзакции в регионе составили 40,8% от общего объема операций по картам.
Одна из причин увеличения популярности банковских карт связана с развитием сети банкоматов и электронных терминалов.
Для оплаты товаров и услуг в регионе установлено около 14,2 тыс. электронных терминалов. Их количество за первое полугодие увеличилось на 15,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Кроме того в Псковской области работает 754 банкомата и платежных терминала, из них 591 единиц - с функцией приема наличных. Их количество выросло на 2,0%.
В Пскове назвали среднюю сумму операций по оплате товаров и услуг.