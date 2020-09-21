За полгода псковичи провели операций на 69,4 млрд рублей

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За первое полугодие 2020 года псковичи совершили операции с использованием банковской карты на общую сумму около 69,4 млрд рублей, сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Число операций по оплате товаров и услуг по картам в Псковской области выросло на 29,4%

Безналичные транзакции в регионе составили 40,8% от общего объема операций по картам.

Одна из причин увеличения популярности банковских карт связана с развитием сети банкоматов и электронных терминалов.

Для оплаты товаров и услуг в регионе установлено около 14,2 тыс. электронных терминалов. Их количество за первое полугодие увеличилось на 15,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того в Псковской области работает 754 банкомата и платежных терминала, из них 591 единиц - с функцией приема наличных. Их количество выросло на 2,0%.

В Пскове назвали среднюю сумму операций по оплате товаров и услуг.