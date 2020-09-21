Назвали среднюю сумму операций по оплате товаров и услуг в Пскове

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Средняя сумма операций по оплате товаров и услуг в Пскове составила 650 рублей, сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Средняя сумма продолжает снижаться. По сравнению с первым полугодием 2019 года она уменьшилась на 12%.

Всего за первое полугодие 2020 года на территории региона с использованием платежных карт совершено более 49,1 млн операций, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом количество операций по снятию наличных с карт снизилось за рассматриваемый период на 18,0% – до 5,4 млн транзакций, а их объем незначительно вырос на 1,2% - до 41,1 млрд рублей.

При этом за первое полугодие 2020 года псковичи совершили операций с использованием банковской карты на общую сумму около 69,4 млрд рублей.