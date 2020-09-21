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24 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в telegram-канале "Официальный канал Псковской области".

За все время пандемии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 5196.

Выздоровело 2 человека, за все время – 3889.

На данный момент проведено исследований – 94 964.

Количество умерших без изменений - 65.

Статистика по районам

Псков – 1658

Великие Луки – 1044

Бежаницкий район - 59

Великолукский район – 207

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 47

Локнянский район - 19

Невельский район - 158

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 143

Опочецкий район – 65

Островский район – 371

Палкинский район - 58

Печорский район – 102

Плюсский район – 104

Порховский район - 180

Псковский район – 442

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 30

Себежский район – 38

Струго-Красненский район – 51

Усвятский район - 26