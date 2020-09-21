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24 человека заболели коронавирусом в Псковской области за сутки, сообщили в telegram-канале "Официальный канал Псковской области".
За все время пандемии количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 5196.
Выздоровело 2 человека, за все время – 3889.
На данный момент проведено исследований – 94 964.
Количество умерших без изменений - 65.
Статистика по районам
Псков – 1658
Великие Луки – 1044
Бежаницкий район - 59
Великолукский район – 207
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 44
Куньинский район – 47
Локнянский район - 19
Невельский район - 158
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 143
Опочецкий район – 65
Островский район – 371
Палкинский район - 58
Печорский район – 102
Плюсский район – 104
Порховский район - 180
Псковский район – 442
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 16
Пыталовский район – 30
Себежский район – 38
Струго-Красненский район – 51
Усвятский район - 26