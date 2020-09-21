Пскович вошёл в рейтинг Forbes

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Депутат Псковского областного Собрания депутатов Виктор Гречин вошёл в рейтинг крупнейших землевладельцев среди российских государственных служащих по версии Forbes, сообщает ТАСС.

Виктор Гречин находится на втором месте после генерального директора авиакомпании "Ямал" Василия Крюка. Общая площадь земельных участков Виктора Гречина более 320 кв. км.

В тройку крупнейших землевладельцев входит гендиректор и совладелец ООО «Целинное», депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников. Общая площадь задекларированных им земельных участков составляет 220 кв. км.