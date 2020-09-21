Входную дверь квартиры подожгли неизвестные в Пскове

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Входную дверь квартиры подожгли на улице Рокоссовского, 20, в Пскове, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В пятницу, 18 сентября, неизвестные около половины третьего подожгли дверь квартиры. Огонь повредил металлическую дверь, его потушили до прибытия пожарных.

В тот же день в 9:45 на улице Юбилейной, 64, в трёхкомнатной квартире в комнате огонь повредил постельные принадлежности и диван, закопчена квартира. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В 11:40 на улице Ленина в Пушкинских Горах из-за короткого замыкания электропроводки сгорел квадроцикл.

В 12:04 в деревне Брудово Порховского района сгорел жилой дом. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В 12:49 на улице Мира в Усвятах в жилом доме из-за неосторожного обращения с огнём сгорели постельные принадлежности.