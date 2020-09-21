Голодные псковичи пытались 20 сентября обокрасть 2 магазина

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В Пскове задержали подозреваемых в хищении, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В воскресенье, 20 сентября, около часу дня 24-летний пскович пытался похитить из торгового зала продукты питания. Работники магазина нажали тревожную кнопку и вызвали сотрудников вневедомственной охраны, которые оперативно прибыли на место происшествия и задержали гражданина.

В тот же день около пяти часов вечера в магазине, тоже расположенном на улице Инженерной росгвардейцами был задержан 39-летний местный житель, похитивший из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.