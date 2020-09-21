Благотворительный взнос спас псковича от уголовной ответственности

Фото: благотворительный фонд "Дедморозим"

20 тысяч штрафа получил 19-летний пскович, три месяца управлявший автомобилем с поддельными правами, сообщает ПАИ.

В сентябре 2019 года молодой человек купил в интернете за 28 тысяч рублей фальшивое водительское удостоверение. С ним они и разъезжал по городу, пока спустя три месяца его остановил инспектор ДПС. Он проверил водительское удостоверение по базе и выяснил, что удостоверение с таким номером выдано на имя другого человека.

В результате пскович предстал перед судом по обвинению в обороте поддельных документов.

История закончилась лучше, чем можно было предположить. Следователь районного отдела попросил суд прекратить уголовное дело в отношении псковича и назначить ему штраф.

Суд учел, что парень совершил преступление небольшой тяжести, впервые привлекается к уголовной ответственности и признал свою вину. Кроме того молодой человек загладил причиненный преступлением вред. Он сделал пожертвование в городскую общественную организацию «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии» в размере пяти тысяч рублей.

Суд назначил псковичу 20 тысяч штрафа и прекратил уголовное дело. В пресс-службе суда, в практике это достаточно редкий случай, поскольку санкция статьи предполагает ограничение или лишение свободы на срок до одного года или принудительные работы также на срок до одного года.