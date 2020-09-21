Псковичей приглашают принять участие в интерактивной олимпиаде

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Псковский региональный центр Президентской библиотеки приглашает школьников и студентов Псковской области принять участие в интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире», сообщили в областной научной библиотеке.

Учащиеся 10–11-х классов и студенты учреждений среднего профессионального образования России и зарубежных стран могут зарегистрироваться на сайте интерактивного образовательного проекта и проверить свои знания по русскому языку, истории и обществознанию. Регистрация и выполнение заданий первого этапа будут доступны до 30 ноября 2020 года включительно.

С сентября 2020 по март 2021 года старшеклассники будут выполнять задания в рамках трёх этапов олимпиады, два из которых, отборочные, пройдут дистанционно. Завершающий этап, по сложившейся традиции, даёт участникам возможность проверить свои знания в очном формате. Финалисты из Псковской области встретятся на площадке удалённого электронного читального зала Президентской библиотеки по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2. (Псковская областная универсальная научная библиотека).